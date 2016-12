Wall Street - Stocks to watch del 2 novembre

2 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in un panorama globale offuscato dagli ultimi dati deboli sulla manifattura cinese, anche se la modesta crescita dell'attività tedesca ha in parte rasserenato l'umore dei mercati in attesa dei corrispondenti indicatori statunitensi. L'agenda macroeconomica comprende infatti le indagini congiunturali sulla manifattura statunitense di ottobre (Pmi a cura di Markit alle 15,45 italiane e Ism alle 16), oltre alle spese alle costruzioni di settembre. Venerdì Wall Street ha chiuso in negativo dopo una serie di risultati societari contrastanti, ma ha archiviato ottobre con la performance mensile più forte degli ultimi quattro anni. Intorno alle 13,30 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna un frazionale 0,03%, quello sul Nasdaq lo 0,08% e quello sul Dow Jones lo 0,02%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 7/32 e rende il 2,176%, il trentennale arretra di 9/32 con un rendimento del 2,95%. Tra i titoli in evidenza oggi: DYAX balza del 34% negli scambi prima dell'avvio ufficiale della borsa sulla scia dell'annuncio che il gruppo farmaceutico britannico Shire acquisterà la società per circa 5,9 miliardi di dollari. BAXALTA, altra possibile preda di Shire, perde il 4,2%. VISA arretra dell'1,5% dopo l'offerta per rilevare Visa Europe per una cifra che può arrivare a 21 miliardi di euro. Il gruppo ha anche pubblicato i risultati trimestrali, inferiori alle attese. BRISTOL-MYERS SQUIBB ha reso noto che acquisterà Cardioxyl Pharmaceuticals in un'operazione dal valore fino a 2 miliardi di dollari. Cede oltre il 6% nel pre market CHIPOTLE MEXICAN GRILL , che ieri ha comunicato di aver chiuso tutti i suoi ristoranti a Seattle e Portland dopo la notizia della presenza di batteri di escherichia coli su cui la società e le autorità sanitarie stanno indagando. Il conglomerato attivo negli hotel, nell'energia e nei servizi finanziari LOEWS ha chiuso il terzo trimestre con un utile in calo del 12,5%. Il gruppo cosmetico ESTEE LAUDER ha visto le vendite del primo trimestre salire di quasi l'8%, aiutate da un aumento della domanda di prodotti di makeup come Smashbox e Tom Ford. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia