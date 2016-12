BORSA USA in moderato rialzo, indici verso miglior mese da quattro anni

NEW YORK, 30 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in moderato rialzo, ma si avviano a chiudere il miglior mese degli ultimi quattro anni, con un rally del 9% circa.

La Fed, in settimana, ha chiarito che un aumento dei tassi a dicembre resta possibile, ma ha aggiunto che vuole vedere ulteriori segnali di rafforzamento dell'economia, in particolare sul fronte dell'occupazione.

Tra gli altri titoli in evidenza, le trimestrali fanno volare Abbvie (+11% circa) e affossano CVS Health (-5% circa).

Keycorp lascia sul terreno il 6,6% circa dopo aver annunciato l'acquisizione di First Niagara Financial (poco mossa) per 4,1 miliardi di dollari.