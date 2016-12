Wall Street - Stocks to watch del 30 ottobre

30 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco variati, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica è zeppa: consumi reali di settembre, redditi personali sempre del mese scorso (attesi in rialzo dello 0,2% sul mese precedente), indice Pce 'core' di settembre (che dovrebbe salire dello 0,2% rispetto ad agosto), costo del lavoro dipendente nel terzo trimestre (stimato in rialzo dello 0,6%), indice Pmi Chicago di ottobre (che dovrebbe attestarsi a 49,0), indice finale sulla fiducia dei consumatori di ottobre (atteso a 92,5). Il calendario dei risultati corporate vede, tra gli altri, CHEVRON, COLGATE PALMOLIVE ed EXXON MOBIL . Attorno alle 12,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 gudadagna 1,75 punti (+0,08%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 4,25 punti (+0,09%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 9 punti (+0,05%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,15%. Tra i titoli in evidenza oggi: VALEANT perde il 7,1% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver annunciato la fine della collaborazione con Philidor. LINKEDIN balza del 12,75% nel pre-market dopo i risultati trimestrali. Diversi broker hanno alzato i target price. WEYERHAEUSER ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione di 35 cent, meglio dei 27 cent attesi. FIAT CHRYSLER USA ha annunciato che richiamerà volontariamente circa 284.089 vecchi modelli Suv negli Stati Uniti, a causa di aperture involontarie degli airbag. MYLAN ha archiviato il terzo trimestre con un utile per azione adjusted di 1,43 dollari, meglio degli 1,38 dollari stimati dagli analisti. Secondo due fonti vicine alla situazione, la tedesca Rheinmetall ha unito le forze con BLACKSTONE per presentare un'offerta d'acquisto per la divisione di elettronica per la difesa di Airbus, deal che potrebbe raggiungere un controvalore di 1 miliardo di euro. NEW YORK COMMUNITY BANCORP perde il 4% nel pre-market dopo aver annunciato il pricing di un aumento di capitale da 650 milioni di dollari. BAIDU balza del 7,7% nel pre-market grazie ai risultati trimestrali. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia