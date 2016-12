Wall Street - Stocks to watch del 29 ottobre

29 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in territorio negativo all'indomani delle dichiarazioni della Federal Reserve che hanno riacceso le aspettative di un aumento dei tassi di interesse a dicembre. Il tono più aggressivo della banca centrale ha colto di sorpresa il mercato, facendo crescere al 43% le possibilità di un rialzo a dicembre contro il 38% di pochi minuti prima dell'annuncio, secondo il programma FedWatch di CME Group. Wall Street ieri sera ha reagito chiudendo con un forte progresso guidata dai finanziari, che beneficiano di tassi più alti. L'agenda macroeconomica odierna prevede la stima del Pil del terzo trimestre, per cui è atteso un rallentamento della crescita all'1,6% annualizzato dal 3,9% del periodo aprile-giugno. Alla stessa ora (13,30 italiane) sono in calendario anche le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Intorno alle 13 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,48%, quello sul Nasdaq lo 0,62% e quello sul Dow Jones lo 0,47%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 4/32 e rende il 2,106%, il trentennale arretra di 14/32 con un rendimento del 2,887%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il colosso farmaceutico PFIZER ha avuto colloqui preliminari con il produttore di botulino ALLERGAN per discutere quella che potrebbe essere la più grande operazione di M&A di quest'anno, secondo quanto scritto dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il titolo Allergan nel premarket balza del 12%, Pfizer sale del 2,8%. TIME WARNER CABLE ha annunciato un utile adjusted più forte del previsto per il terzo trimestre. GOPRO affonda di oltre il 17% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni sulla scia di risultati deludenti. TEVA PHARMACEUTICALS sale invece dell'1,5% grazie ai conti del trimestre. Prima dell'apertura della borsa ha diffuso i dati trimestrali anche MASTERCARD mentre dopo la chiusura del mercato pubblicheranno i risultati STARBUCKS, WESTERN UNION, LINKEDIN e ELECTRONIC ARTS. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia