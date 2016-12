BORSA USA in rialzo su Apple, titoli energia, attesa per Fed

28 ottobre (Reuters) - Borsa Usa in rialzo nella prima parte della seduta sostenuta dai guadagni di Apple e dei titoli energetici mentre gli investitori attendono il comunicato della Fed al termine del meeting di politica monetaria.

La notizia che Apple ha venduto 48 milioni di iPhone nel trimestre e ha registrato ricavi quasi raddoppiati in Cina ha fatto venire meno le preoccupazioni sull'attivita del colosso di Cupertino nella seconda economia al mondo, spingendo il titolo in rialzo del 2,3%.

Il comunicato della Fed è atteso per le 19,00 italiane. Non dovrebbero esserci novità sul fronte dei tassi ma il comunicato sarà analizzato con attenzione dagli investitori alla ricerca di indizi sulla tempistica per l'atteso rialzo.