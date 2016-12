Wall Street - Stocks to watch del 28 ottobre

28 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Tutti gli occhi sono puntati sull'esito del meeting del comitato di politica monetaria della Federal Reserve. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 gudadagna 4,50 punti (+0,22%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 14,25 punti (+0,31%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 28 punti (+0,16%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,04%. Tra i titoli in evidenza oggi: Stime sui ricavi deludenti per TWITTER, che nelle contrattazioni di afterhours ha perso il 13% circa e cede il 10% nel pre-market. Bene, invece, i conti di APPLE e, soprattutto, ottime le previsioni sulle vendite di iPhone durante il periodo natalizio; il titolo sale del 2,1% nel pre-market. Tra le altre società che oggi hanno pubblicato i risultati trimestrali, NORTHROP GRUMMAN balza del 7,25% nel pre-market. WALGREENS BOOTS ALLIANCE ha annunciato l'acquisizione di RITE AID per 9,4 miliardi di dollari. Rite Aid è in calo nel pre-market. Walgreens ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione adjusted di 88 cent, meglio degli 81 cent stimati dagli analisti. Secondo una fonte vicina alla situazione, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES è vicina all'acquisizione degli asset digitali di Weather Company, in un deal valutato oltre 2 miliardi di dollari. Taipei Financial Center Corp (Tfcc) ha consentito a BLACKSTONE di accedere alla data room in vista dell'acquisizione di una partecipazione, riferiscono due fonti vicine alla situazione. CISCO SYSTEMS ha annunciato l'acquisizione di Lancope, che produce sistemi per la cyber-sicurezza, per 452,2 milioni in contanti. INTERNATIONAL PAPER ha archiviato il trimestre con un utile per azione di 97 cent, superando la stima di 91 cent. HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ha registrato un utile per azione trimestrale di 23 cent, in linea con le aspettative. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia