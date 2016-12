BORSA USA in rialzo, taglio tassi Cina alimenta rally dei tech

23 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo nelle prime fasi di borsa dopo che il taglio dei tassi a sorpresa annunciato dalla Cina alimenta il rally spinto dalle forti trimestrali di Alphabet, Microsoft e Amazon.

Microsoft segna un rialzo di quasi l'11% ai massimi di 15 anni dopo aver battuto le aspettative degli analisti sui ricavi adjusted per il nono trimestre consecutivo.

In denaro anche Amazon (+6,7%) sulla scia dei risultati che evidenziano un utile a sorpresa nel secondo trimestre. L'ottimismo spinge al rialzo Facebook (+1%) che supera per la prima volta la soglia dei 100 dollari, Twitter (+3,4%) e Apple, in rialzo di oltre il 2%.