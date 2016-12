BORSA USA annulla iniziali guadagni, focus su trimestrali, forte GM

21 ottobre (Reuters) - Dopo un avvio in lieve rialzo l'azionario Usa annulla i guadagni in un mercato intento a valutare le ultime trimestrali di importanti società del listino.

Tra queste General Motors guadagna quasi il 5% dopo avere chiuso il terzo trimestre con utili superiori alle attese, trainati dalla domanda di camion in Nord America e dal miglioramento della marginalità in Cina.

Nel giorno del suo debutto a Wall Street Ferrari,, del gruppo Fiat Chrysler (Fca) , è in rialzo di oltre il 9% ma sotto il massimo toccato nelle prime battute di oltre 60 dollari dai 52 dollari del prezzo di collocamento.

"Nel corso del terzo trimestre, abbiamo visto un calo delle stime di consensus sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili", dice Eric Weigand, senior portfolio manager a Private Client Reserve a U.S Bank, in merito ai risultati trimestrali.