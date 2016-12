WALL STREET - Stocks to watch del 21 ottobre

NEW YORK, 21 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in lieve rialzo, suggerendo un avvio positivo di Wall Street, dopo che ieri gli indici hanno chiuso poco sotto la parità.

Gli investitori guarderanno con attenzione i risultati delle numerose società che pubblicano oggi le trimestrali, per capire quali misure i gruppi stanno prendendo per sostenere i ricavi e proteggere gli utili mentre crescono le preoccupazioni per l'economia globale.