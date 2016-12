BORSA USA contrastata, Weight Watchers raddoppia su ingresso Oprah Winfrey

L'indice dell'energia cede quasi il 2% dopo che il futures Brent sul greggio ha perso il 2,5% a causa dei timori sulla domanda dalla Cina dopo il dato del Pil diffuso oggi, da cui emerge una crescita inferiore al 7% per la prima volta da sei anni a questa parte.

Morgan Stanley cede il 5,33% ma in mattinata ha sfiorato -7% dopo conti trimestrali che mostrano utili in calo per il secondo trimestre consecutivo.