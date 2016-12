BORSA USA, indici cedenti con Morgan Stanley, Halliburton, tiene Nasdaq

NEW YORK, 19 ottobre (Reuters) - Inizio di seduta fiacco per gli indici a Wall Street dopo una serie di risultati societari deboli tra cui quelli di Morgan Stanley e di Halliburton .

Sotto pressione il titolo della banca d'affari dopo che l'utile ha accusato una contrazione per il secondo trimestre consecutivo. L'andamento di Morgan Stanley in borsa deprime i titoli di altri bancari come Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo e Goldman.