WALL STREET - Stocks to watch del 19 ottobre

NEW YORK, 19 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio leggermente debole per Wall Street sulla scia del dato sulla crescita del Pil della Cina che nel terzo trimestre è scesa sotto 7% per la prima volta in sei anni, e dopo che la scorsa settimana si è chiusa, per la terza ottava di fila, con segno positivo.