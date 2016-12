BORSA USA, indici fiacchi, pesano finanziari ed energia

NEW YORK, 9 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa prosegue poco mosso dopo che l'ottimismo degli investitori per le sempre più scarse possibilità di un rialzo dei tassi di interesse quest'anno è controbilanciato dal calo dei titoli dell'energia e dei finanziari.

Dai verbali dell'ultima riunione della Fed del 16-17 settembre diffusi ieri sono emersi segnali di preoccupazione per le ripercussioni del rallentamento dell'economia globale, e questo è stato interpretato come un'indicazione che i tassi non saranno toccati per quest'anno.