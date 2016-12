BORSA USA debole in attesa verbali Fed, pesa Apple

8 ottobre (Reuters) - Wall Street cede terreno a metà giornata in attesa della pubblicazione dei verbali della riunione di settembre della Federal Reserve, da cui potrebbero emergere dettagli sulla decisione della banca centrale di tenere fermi i tassi di interesse.

Le minute dell'istituto centrale (in agenda per le 20 italiane) "ci mostreranno fino a che punto la Fed è preoccupata degli sviluppi o di qualsiasi tipo di rallentamento dei mercati emergenti, in particolare la Cina", commenta Ryan Larson di RBC Global Asset Management a Chicago.