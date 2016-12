WALL STREET - Stocks to watch dell'8 ottobre

8 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono moderatamente negativi in un clima di incertezza penalizzato da dati deboli dalla Germania e dal Giappone, che gettano un'ombra sulla crescita di alcune delle maggiori economie mondiali.

Gli investitori avranno inoltre l'opportunità di valutare le posizioni dei banchieri della Federal Reserve quando in giornata saranno diffusi i verbali della riunione di settembre dell'istituto centrale, in cui è stato deciso di non alzare i tassi di interesse.