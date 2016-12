WALL STREET - Stocks to watch del 5 ottobre

5 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio in rialzo per Wall Street che prende spunto dal rally dei mercati globali sulle attese che l'era di politica monetaria espansiva è destinata a continuare.

I deludenti dati sull'occupazione di venerdì hanno sostenuto la prospettiva di un rinvio dell'aumento dei tassi americani ma il presidente della Fed di Boston Eric Rosengren, in un intervista a Reuters, ha detto che un rialzo potrebbe ancora esserci quest'anno, nonostante la "debole" lettura sul mercato del lavoro.

Venerdì i tre indici principali della borsa statunitense hanno chiuso in deciso rialzo malgrado i numeri sull'occupazione e in attesa che prenda il via la stagione delle trimestrali che partirà l'8 ottobre con i conti del quarto trimestre di Alcoa .