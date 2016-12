PUNTO 1-Nyse, stop contrattazioni non per attacco cyber, Obama informato

WASHINGTON 8 luglio (Reuters) - La Casa Bianca e il dipartimento del Tesoro Usa stanno monitorando quanto sta avvenendo alla Borsa di New York, sospesa per difficoltà tecniche nel pomeriggio, e il presidente Barack Obama è stato informato, secondo un esponente della Casa Bianca.

Anche il segretario alla Sicurezza interna, Jeh Johnson, ha detto che i problemi tecnici registrati dal Nyse e dalla United Airlines, che ha dovuto fermare per un paio d'ore i suoi voli nel pomeriggio, non sono apparentemente legati ad attività "delittuose".

"Ho parlato personalmente con l'AD di United, Jeff Smisek. Sembra da quello che sappiamo a questo punto che il malfunzionamento alla United e alla borsa non siano il risultato di alcun attività delittuosa", ha detto Johnson durante un discorso al Center for Strategic and International Studies.