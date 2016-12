BORSA USA in calo dopo avvio positivo attende sviluppi Grecia

NEW YORK, 7 luglio (Reuters) - In attesa dell'esito del summit dei Paesi della zona euro impegnato a trovare una soluzione alla crisi del debito della Grecia, Wall Street vive una seduta volatile, iniziata con il segno più prima di un'inversione di rotta.

Nel pieno della crisi greca sta per cominciare una nuova stagione di trimestrali per gli Usa. Come tradizione darà il via Alcoa domani. Per la società mineraria è atteso un calo degli utili nell'ordine del 3%, secondo le stime raccolte da Thomson Reuters.