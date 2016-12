BORSA USA limita perdite ma pesano ancora timori su Grecia

NEW YORK, 6 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street provano ad annullare le inziali perdite ma restano deboli dopo che il Fondo monetario internazionale ha detto di essere pronto ad aiutare la Grecia se gli sarà chiesto.

Dopo il referendum greco che ha respinto le condizioni per il salvataggio proposte dai creditori i mercati azionari globali sono scesi, ma gli analisti sottolineano che la reazione è stata più contenuta rispetto alle iniziali previsioni per via dell'atteso intervento della Bce.