Wall Street - Stocks to watch del 2 luglio

2 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico è incentrato sul dato sulla creazione di posti di lavoro a giugno: le stime indicano 230.000 nuovi posti di lavoro non agricoli, dopo i 280.000 del mese precedente; il tasso di disoccupazione è previsto di nuovo al 5,4%, ovvero sui minimi da sette anni, dopo la lieve risalita al 5,5% in maggio. In agenda anche costo del lavoro, salari medi e media di ore lavorate a giugno. Attesa, inoltre, per l'indice Ism New York sempre del mese scorso, nonché gli ordini all'industria e la revisione dei beni durevoli di maggio. Vuota, invece, l'agenda dei risultati aziendali. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 2,50 punti (+0,12%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 7,75 punti (+0,2%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 22 punti (+0,12%). Il mercato obbligazionario è lievemente negativo: il benchmark decennale cede 7/32 e rende il 2,44%. Tra i titoli in evidenza oggi: Secondo quanto riportato dal Korea Economic Daily, gli operatori di private equity Affinity Equity Partners, CARLYLE GROUP, la divisione di private equity di GOLDMAN SACHS e Mbk Partners sono i soggetti in short list per l'acquisizione del business in Corea del Sud di Tesco, deal che ha un controvalore di circa 6 miliardi di dollari. La spagnola Amadeus ha annunciato l'acquisizione di Navitaire, controllata di ACCENTURE, per 830 milioni di dollari. La britannica Dixons Carphone ha siglato un accordo con SPRINT per aprire e gestire negozi a brand Sprint negli Usa. Il Ceo di Electrolux ha detto che non avrebbe senso acquisire soltanto alcuni asset di GE Appliances, pur restando aperto a trattare dopo che il dipartimento di Giustizia Usa ha bloccato l'operazione da 3,3 miliardi di dollari per motivi di antitrust. PayPal, controllata di EBAY ha annunciato l'acquisizione della società di gestione dei trasferimenti di denaro via digitale XOOM per 890 milioni di dollari. SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE ha completato l'acquisizione del 52,7% del network televisivo polacco Tvn da Iti e Vivendi per 584 milioni di euro, facendosi carico di un debito di 856 milioni. Cowen and Company ha alzato il rating di AT&T ad outperform da market perform, portando il target price a 40 da 35 dollari.