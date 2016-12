Wall Street - Stocks to watch del 23 giugno

MILANO, 23 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio positivo per Wall Street sull'ottimismo per un accordo tra Grecia e creditori internazionali e in attesa de dato sugli ordini di beni durevoli di maggio.

In agenda per le 14,30 italiane, gli ordini sono attesi in calo dello 0,6% dopo il -1% segnato nel mese precedente. In calendario anche i prezzi delle case unifamiliari di aprile, le vendite di nuove case di maggio e la stima flash del Pmi manifatturiero calcolato da Markit per giugno.