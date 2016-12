RPT-BORSA USA positiva su ottimismo Grecia,vola Cigna dopo no a offerta Anthem

(Elimina refuso in titolo e nel testo)

NEW YORK, 22 giugno (Reuters) - L'ottimismo sulla possibilità che la Grecia riesca a strappare un accordo last minute con i suoi creditori internazionali ed evitare, quindi, il default, spinge le quotazioni dell'azionario Usa.

Il Nasdaq, in particolare, ha segnato un nuovo record a 5.159,36 punti dopo quello già segnato la scorsa settimana.

Nove settori su dieci dei principali dell'S&P 500 sono in rialzo con in testa quello dei prodotti per la salute.