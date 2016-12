Wall Street - Stocks to watch del 28 aprile

28 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Il calendario macroeconomico prevede l'indice Case Shiller di febbraio e la fiducia dei consumatori di aprile. Fitta l'agenda dei risultati corporate. Attorno alle 13,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 7,25 punti (-0,34%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 4 punti (-0,09%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 63 punti (-0,35%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale è invariato e rende l'1,92%. Tra i titoli in evidenza oggi: FORD MOTOR ha deluso le previsioni sui risultati del primo trimestre. WHIRLPOOL ha chiuso il primo trimestre con utili in crescita. PFIZER ha registrato un utile per azione trimestrale normalizzato di 51 cent. l colosso Usa della farmaceutica MERCK ha riportato nel primo trimestre utili e ricavi migliori delle attese, grazie alle vendite del farmaco contro il diabete Januvia e dei prodotti per la salute degli animali. APPLE ha superato le attese degli analisti su utile e fatturato del primo trimestre. TIME WARNER CABLE, secondo quanto riferito da alcune fonti, è disponibile a negoziati per una fusione con CHARTER COMMUNICATIONS dopo il naufragio delle trattative con COMCAST. DUPONT, riferisce una fonte, è vicina a un accordo con il fondo attivista Trian Fund, che chiede un posto nel Cda e lo scorporo di alcuni asset. AETNA ha migliorato le previsioni sugli utili dell'intero anno dopo aver archiviato il trimestre al 31 marzo scorso con un utile per azione di 2,39 dollari, ben al di sopra degli 1,95 dollari stimati dagli analisti. BOSTON SCIENTIFIC CORP ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione normalizzato di 21 cent, in linea con le previsioni. CONSOL ENERGY ha archiviato il trimestre con un utile netto in calo del 35%. COACH ha registrato un utile per azione normalizzato di 36 cent, un cent meglio delle attese. ENTERGY CORP ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 1,68 dollari, decisamente meglio degli 1,30 dollari stimati dagli analisti. CORNING INC ha archiviato il trimestre con utile per azione di 35 cent, un cent meglio delle previsioni. JACOBS ENGINEERING GROUP INC ha registrato un utile per azione adjusted di 32 cent, peggio dei 79 cent attesi. MASCO CORP ha chiuso il periodo con un utile per azione di 20 cent, in linea con le stime. NATIONAL OILWELL VARCO INC ha archiviato il trimestre con un utile per azione di 76 cent, decisamente peggio degli 1,09 dollari previsti. TEXTRON INC ha registrato un utile per azione trimestrale di 46 cent, due cent meno delle attese. WATERS CORP ha chiuso il trimestre con un utile per azione di 1,15 dollari, meglio degli 1,02 dollari stimati. WYNDHAM WORLDWIDE CORP ha archiviato il periodo con un utile per azione di 1 dollaro, superando le previsioni degli analisti (92 cent). Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia