BORSA USA positiva, Apple brillante prima di conti, giù Mylan

NEW YORK, 27 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in rialzo, con il Nasdaq che si porta vicino ai massimi storici grazie alla spinta di Apple.

Apple pone in secondo piano il crollo di Applied Materials (-7% circa) dopo l'abbandono della fusione con Tokyo Electron.

Mylan pesante (-4% circa) dopo che il Cda ha respinto l'offerta d'acquisto non concordata presentata dall'israeliana Teva.

Tra gli altri titoli in evidenza, tracollo di Celladon (-80% circa) sull'annuncio che una terapia genetica per la cura degli scompensi cardiaci non ha raggiunto i principali obiettivi di uno studio clinico sperimentale.