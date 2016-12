Wall Street - Stocks to watch del 27 aprile

27 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo dopo la nuova chiusura record di venerdì e in attesa dei risultati Apple previsti a mercati chiusi. Gli investitori guarderanno anche all'incontro della Federal Reserve, che inizia domani e termina mercoledì, e potrebbe dare indicazioni sul possibile rialzo dei tassi. Alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,21%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,24%, il derivato sul Dow Jones lo 0,27%. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale arretra di 2/32 e rende l'1,93%. I titoli in evidenza oggi: Applied Materials perde l'8% nel premarket dopo che la proposta di fusione con Tokyo Electron da 10 miliardi di dollari è stata abbandonata per problemi regulatori. Celladon é calata del 77,6% dopo che il suo farmaco per la cura di disturbi cardiaci Mydicar ha mancato gli obiettivi di sperimentazione. Time Warner Cable sale dell'1,1% sulla notizia che i rappresentanti di Charter Communications hanno iniziato le trattative per una possibile fusione. Comcast ha abbandonato i piani per una fusione con Time Warner Cable. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia