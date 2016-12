WALL STREET - Stocks to watch dell'8 dicembre

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnalano al momento un avvio positivo per la Borsa Usa sulla scia della chiusura forte di venerdì scorso.

Oggi il Senato è stato convocato per discutere dei negoziati in corso fra la Casa Bianca e il Partito Democratico per approvare una legge che aiuti il settore dell'auto Usa. Alla CNBC, il vicepresidente GM (GM.N: Quotazione) Lutz ha detto di essere "cautamente ottimista" sulla possibilità che di un prestito a breve termine.