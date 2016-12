Borsa Usa accentua risalita, S&P tocca brevemente +2% con banche

NEW YORK, 8 maggio (Reuters) - Premono sull'acceleratore gli indici di Wall Street, dove lo Standard & Poors arriva brevemente a guadagnare fino a 2%, grazie ad acquisti concentrati in particolare sui finanziari.

Positivo per l'azionario soprattutto il risultato degli attesi 'stress test' sull'industria bancaria, meno pessimistici del previsto, che ha il principale merito di diminuire il grado di incertezza degli investitori.

Sempre per quanto concerne il settore del credito, secondo un documento del Tesoro ottenuto da Reuters verrà estesa al prossimo 8 giugno la scadenza dei termini per aderire al piano per le iniezioni di capitale pubblico.