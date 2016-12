Wall Street - Stocks to watch dell'8 ottobre

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici Usa invertono rotta e passano in territorio positivo per ripiegare poi sotto i massimi, dopo che la Fed ha annunciato un taglio dei tassi in una mossa coordinata con altre banche centrali per far ritornare la calma sui mercati.

La Federal Reserve ha ridotto il tasso di riferimento di mezzo punto percentuale, all'1,5%, segnalando che il calo del del costo del denaro è dovuto all'evidenza che l'attività economica è più debole e che le pressioni inflazionistiche sono calate.

L'intervento sui tassi è stato deciso in coordinamento con la Bce e con le banche centrali di Canada, Gran Bretagna, Svezia e Svizzera. In particolare la Bce ha tagliato il tasso di riferimento al 3,75 dal 4,25,

In mattinata i derivati sugli indici di Wall Street viaggiano in territorio negativo sull'intensificarsi delle paure che la crisi del credito possa mietere nuove vittime e trascinare l'economia globale in recessione, mentre le borse di tutto il mondo colavano a picco.

Seganlano l'escalation della crisi, la Gran Bretagna ha annunciato questa mattina un piano di iniezione di denaro nella maggiori banche retail del paese fino a 50 miliardi di sterline, mentre Hong Kong ha tagliato i tassi di interesse.

Sempre in Gran Bretagna nel tentativo di far ripartire il mercato monetario in stallo, la Banca d'Inghiterra offirà sostegno alle banche con un prestito a breve termine per almeno 200 miliardi di sterline.

"I governi stanno prendendo misure per far ritornare la fiducia e questo dovrebbe contribuire ad alleviare la crisi, ma ci vorrà un po' di tempo: la fiducia è qualcosa che svanisce molto velocemente ma per ritornare ha bisogno di molto tenpo", commenta Marie-Pierre Peillon, responsabile delle ricerche dell'azionario del credito a Groupama Asset Management.