Wall Street - Stocks to watch dell'8 settembre

NEW YORK, 8 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari americani segnano un notevole progresso, facendo presagire una partenza fortemente positiva di Wall Street dopo la decisione del governo Usa di nazionalizzare i colossi dei mutui Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N.

Il salvataggio, reso necessario dalla scarsa liquidità delle due agenzie, è l'ultimo di una serie di provvedimenti presi dalle autorità statunitensi per alleviare la crisi del credito iniziata un anno fa.

La notizia della nazionalizzazione ha innescato forti rialzi in Asia, dove il Nikkei ha terminato in crescita del 3,4%, e in Europa, dove gli indici segnano aumenti compresi tra il 3,8 e il 4,8% grazie ai rally dei titoli finanziari.