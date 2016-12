Wall Street - Stocks to watch dell'8 agosto

NEW YORK, 8 agosto (Reuters) - Segno più per i futures azionari americani, che lasciano intendere un possibile recupero della borsa Usa dopo il forte calo della vigilia.

Gli occhi sono puntati ancora sui titoli finanziari, dopo che Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione ), a Londra, ha riportato una perdita semestrale di 691 milioni di sterline (1,35 miliardi di dollari) -- tra le peggiori mai registrate da una società inglese ma lievemente migliore delle attese -- annunciando svalutazioni per 5,9 miliardi di sterline (11,4 miliardi di dollari).

Un po' di sostegno agli indici dovrebbe arrivare dal deprezzamento del petrolio CLc1, in calo di due dollari sotto i 118 dollari al barile, e dal rafforzamento del biglietto verde, che ha toccato un massimo di cinque mesi contro l'euro EUR=.

Da un punto di vista macro è in programma il costo del lavoro e stima sulla produttività del 2° trimestre (14,30), scorte e vendite all'ingrosso di giugno (16,00).

I titoli in evidenza oggi:

* FANNIE MAC FNM.N dovrebbe riportare conti trimestrali in rosso per 97 centesimi di dollaro ad azione rispetto a un utile di 1,86 dollari per azione del pari periodo dell'anno passato. Continua...