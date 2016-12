Wall Street - Stocks to watch dell'8 luglio

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

Riflettori puntati sul meeting del G8, in Italia, da cui dovrebbero arrivare indicazioni sulle prospettive economiche.

Attesa anche per l'avvio della stagione delle trimestrali, che, come da tradizione per quanto riguarda i big, parte con il colosso dell'alluminio ALCOA (AA.N: Quotazione).