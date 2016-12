Wall Street - Stocks to watch del 28 luglio

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street si portano vicino alla parità dopo un avvio in rosso grazie alla trimestrale migliore delle attese del colosso alimentare KRAFT KFT.N.

Venerdì la Borsa Usa ha terminato in lieve rialzo grazie al calo del petrolio e alla lettura migliore delle attese di alcuni indicatori economici, anche se sui listini ha pesato la performance poco brillante dei titoli finanziari, in testa Wachovia (W.N: Quotazione ).

A orientare gli investitori in avvio di settimana saranno anche altre trimestrali di società dell'S&P 500 .SPX, tra cui Amgen (AMGN.O: Quotazione ), Verizon (VZ.N: Quotazione ) e Hartford Financial (HIG.N: Quotazione ).

Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 SPU8 è in rialzo dello 0,1%, il derivato sul Nasdaq NDU8 guadagna lo 0,26%, mentre il contratto a settembre sul Dow Jones DJU8 sale a +0,05%.

I titoli in evidenza oggi:

* AMGEN (AMG.N: Quotazione), maggior società Usa nel campo della ricerca biotecnologica, sale di oltre l'11% nel pre-market. In attesa di rivelare la trimestrale, il colosso americano ha annunciato che il suo farmaco sperimentale per il trattamento dell'osteoporosi Denosumab ha avuto successo nel ridurre significativamente il rischio di fratture ossee nelle donne in menopausa. Goldman Sachs ha alzato il target price di Amgen a 74 dollari da 63. Morgan Stanley ha migliorato il rating a "overweight" da "equal weight" e Jefferies a "buy" da "hold", riferisce il sito theflyonthewall.