Usa, indici in forte rialzo a Wall St, scommessa su piano Obama

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - L'azionario Usa è in deciso rialzo con gli investitori che scommettono sul più vasto piano di investimenti sulle infrastrutture dagli anni '50, annunciato dal presidente eletto Barack Obama.

In denaro le aziende più coinvolte dal piano di investimenti, come il produttore di materiali per le costruzioni Caterpillar (CAT.N: Quotazione ) e la società di ingegneristica Shaw Group SGR.N. Positive anche le società petrolifere.

Caterpillar sale del 12% a 42,90 dollari. Bene anche il settore tecnologico, con in testa Ibm (IBM.N: Quotazione) in salita del 5% a 84,39 dollari. Le attese per l'accordo sul piano di salvataggio per l'industria automobilistica ha dato fiducia ai titoli GM (GM.N: Quotazione) e Ford (F.N: Quotazione).