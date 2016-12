Borsa Usa cala in seduta volatile, taglio tassi non vince paura

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - Wall Street in altalena mentre crescono i timori che il taglio dei tassi di interesse deciso oggi in concerto dalle principali banche centrali del mondo non sia sufficiente a scongelare i mercati del credito e a impedire una recessione globale.

Gli indici erano saliti con forza nella prima parte di seduta, dopo un avvio debole, sulla scia di dati sul mercato immobiliare migliori delle attese. La borsa newyorkese si è poi portata in terreno negativo per tornare ora intorno alla parità.

Alle 17,25 il Dow Jones .DJI cede lo 0,56%, lo Standard & Poor's 500 .SPX lo 0,2%, il Nasdaq .IXIC sale dello 0,4%.

Al nervosismo della borsa Usa contribuisce anche l'inizio sinistro della stagione delle trimestrali. Ieri sera Alcoa (AA.N: Quotazione) ha annunciato una discesa dell'utile peggiore delle attese e la sospensione degli investimenti a causa dell'incertezza dei mercati. Il titolo cede il 2,9%.

La stretta sul credito che non dà segni di allentamento spinge al ribasso i titoli finanziari; Citigroup (C.N: Quotazione) è in calo del 3,5% e Bank of America (BAC.N: Quotazione) cede oltre il 7% scendendo per la quinta seduta consecutiva. L'indice S&P di settore .GSPF cede l'1,2%.