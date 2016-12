Borsa Usa in rialzo con tecnologici, ottimismo per assicurazioni

NEW YORK, 8 aprile (Reuters) - Dopo un'iniziale incertezza Wall Street si muove in rialzo negli scambi del pomeriggio raggiungendo i massimi di seduta.

In particolare luce i tecnologici guidati da Microsoft (MSFT.O: Quotazione ) e Qualcom (QCOM.O: Quotazione ) grazie al ritorno degli acquisti sul settore dopo due giorni di vendite intense.

Le notizie sugli aiuti governativi per alcune compagnie assicurative e su un progetto di fusione nel settore delle costruzioni residenziali hanno alimentato l'ottimismo sul mercato, controbilanciando l'effetto negativo della perdita trimestrale di Alcoa (AA.N: Quotazione ).

Tra le costruzioni, la texana Centex (CTX.N: Quotazione) balza del 20% circa dopo l'annuncio del piano di acquisizione da parte di Pulte Homes (PHM.N: Quotazione) per 1,3 miliardi in titoli per contrastare la crisi del settore. Il titolo dell'acquirente Pulte Home segna un calo di oltre dieci punti percentuali.