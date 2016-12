Borsa Usa in calo per timori credito e balzo greggio

Le vendite riguardano le banche, tra cui Citigroup (C.N: Quotazione ), che perde più del 5%, e Bank of America (BAC.N: Quotazione ), in discesa del 2,67% tra i dubbi che il piano di salvataggio approvato dal Congresso durante il week-end non riesca ad appianare la tempesta che si è abbattuta sul mercato immobiliare.

Due settimane dopo che l'agenzia Federal Deposit Insurance ha chiuso la banca IndyMac IDMC.PK, l'Office of the Comptroller of the Country (l'ente di controllo sul denaro circolante) ha comunicato venerdì di aver chiuso First National Bank of Nevada e First Heritage Bank NA of California.