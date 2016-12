Borsa Usa, S&P e Dow in rialzo dopo salvataggio Fannie&Freddie

NEW YORK, 8 settembre (Reuters) - Gli indici azionari Dow e S&P limano i guadagni dell'avvio, pur restando positivi nella speranza che l'intervento del governo a favore di Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N possa servire a stabilizzare il settore immobiliare e il mercato del credito.

Positivi i finanziari, con Bank of America (BAC.N: Quotazione ) che sale del 5% e Jp Morgan Chase (JPM.N: Quotazione ) in progresso del 2,02%.

In controtendenza Lehman Brothers LEH.N, che arretra del 12% sulla notizia di una possibile vendita a prezzi di saldo di Neuberger Berman, la divisione specializzata in gestione del risparmio.

Cattivo andamento, sul Nasdaq, per Ual UAUA.O. La società cui fa capo la compagnia aerea United Airlines perde oltre l'11%. Secondo un articolo del Chicago Tribune, ritenuto non veritiero dalla compagnia, Ual starebbe per dichiarare fallimento.