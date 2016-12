Wall Street - Stocks to watch dell'8 maggio

NEW YORK, 8 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

In calendario anche il dato sulle scorte commerciali all'ingrosso di marzo, stimate in calo dell'1%.

* Gmac, il gruppo finanziario partecipato da GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione), scrive il New York Times, avrà bisogno di un piano di salvataggio, alla luce degli stress test. Per quanto riguarda Gm, Deutsche Bank ha ampliato le stime sulle perdite per azione 2009 e 2010, rispettivamente, a 34,50 dollari (da 19,07 dollari) e a 0,06 dollari (0,02 dollari), confermando il rating "sell" e un target price a zero. Il broker vedere probabilità elevata che la casa automobilistica debba ricorrere al Chapter 11.