BORSA USA in calo oltre 1%, giù energia, tengono difensivi

NEW YORK, 7 luglio (Reuters) - Wall Street prosegue la seduta in terreno negativo, con gli indici in calo di oltre un punto percentuale, depressa dalle voci di un secondo piano governativo di stimolo all'economia allo studio, alimentando i timori di una ripresa ancora lontana e di una anemica stagione di risultati societari.

Un componente dell'advisory panel economico dell'amministrazione Obama ha ammesso la possibilità di un secondo round di fondi di stimolo a sostegno dell'economia, facendo quindi sottointendere che la ripresa non è ancora a portata di mano.

I titoli energetici soffrono a causa di questo sentiment negativo dei mercati, essendo settori tradizionalmente sensibili al ciclo economico, come le materie prime e gli industriali.

I comparto farmaceutico, solitamente difensivo, è l'unico nell'S&P 500 a evitare le perdite, mettendo a segno un progresso dello 0,5% .GSPA. I beni di consumo di base .GSPS, anche loro difensivi, cedono un marginale 0,2%.

"Stiamo assistendo a una rotazione di portafoglio, con acquisti sui difensivi a causa del nervosismo per l'andamento dell'economia e in vista della stagione delle trimestrali", commenta Phil Orlando, responsabile strategist dell'equity di Federated Investors a New York.

La stagione dei risultati societari, per il secondo trimestre, prenderà il via questa settimana con Alcoa Inc (AA.N: Quotazione), attesa domani. Il titolo cede quasi l'1%. Gli analisti prevedono una perdita per il terzo trimestre consecutivo.

La debolezza del greggio pesa sulle quotazioni dei titoli del settore, come Schlumberger Ltd (SLB.N: Quotazione) e la blue chip Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione). L'indice S&P del settore energetico .GSPE perde l'1,9%.

Il denaro interessa invece Intel Corp (INTC.O: Quotazione) dopo che Banc of America Securities-Merrill Lynch ha migliorato il giudizio sul settore chip Usa e su cinque titoli, tra cui Intel, spiegando che recenti dati suggeriscono i primi segnali di un cambio di domanda da parte degli utenti finali.