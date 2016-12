Wall Street - Stocks to watch del 7 aprile

NEW YORK, 7 aprile (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo, suggerendo un'apertura positiva di Wall Street.

Tra i titoli in evidenza:

La società di spedizioni FEDEX ha presentato un'offerta amichevole per acquistare la concorrente olandese TNT Express per 4,4 miliardi di euro, dopo che due anni fa l'offerta di United Parcel Service era stata bloccata dall'autorità per la concorrenza. Il titolo Fedex sale del 3,8% circa nel pre-borsa.