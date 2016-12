Wall Street - Stocks to watch del 2 aprile

NEW YORK, 2 aprile (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono deboli, con gli investitori riluttanti a spingere i prezzi in ulteriore rialzo, in attesa dei dati sull'occupazione Usa.

Gli analisti prevedono un aumento degli occupati di 245.000 unità a marzo da 295.000 di febbraio. Il dato è in programma per venerdì, quando però la borsa sarà chiusa per il Venerdì Santo.

Numeri più deboli rispetto alle attese potrebbero spingere la Federal Reserve a rinviare un aumento dei tassi, già annunciato perchè l'economia ora é in grado di sopportare un allentamento dello stimolo monetario.

Intorno alle 13,50 italiane, i futures e-minis sul Dow Jones cedono lo 0,1%, quelli sull'S&P 500 lo 0,15% e quelli sul Nasdaq lo 0,16%.

Sull'obbligazionario i treasuries decennali salgono di 6/32 e rendono l'1,845%, i trentennali guadagnano 14/32 con un rendimento del 2,454%.

Tra i titoli in evidenza:

Micron Technology è in ribasso nel premarket, il giorno dopo aver abbassato le previsioni di fatturato per il trimestre in corso.