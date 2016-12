Wall Street - Stocks to watch dell'1 aprile

NEW YORK, 31 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono leggermente deboli, con gli investitori riluttanti a spingere l'azionario in ulteriore rialzo dopo che sia lo S&P 500 che il Nasdaq hanno archiviato il nono trimestre consecutivo di guadagni.

Gli scambi saranno probabilmente guidati dai dati macro per il resto della settimana e il mercato si prepara anche all'avvio della stagione delle trimestrali. Dopo l'apertura della borsa è in agenda il Pmi manifatturiero di marzo, ma prima dell'avvio (alle 14,15 italiane) sono attese le statistiche sull'occupazione nel settore privato.

Il dato generale sul mercato del lavoro è in programma per venerdì, quando però la borsa sarà chiusa per il Venerdì Santo, e questo potrebbe generare un po' di volatilità prima del periodo festivo.