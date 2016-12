Borsa Usa, indici in rialzo 1% con biotech su deal M&A

OptumRx Corp, controllata di UnitedHealth Group, ha raggiunto un accordo per rilevare Catamaran Corp in un'operazione da 12,78 miliardi di dollari. UnitedHealth, che fa parte del Dow, balza del 2,6% mentre Catamaran vola del 24%. Tra gli altri deal sotto i riflettori Teva Pharmaceutical ha annunciato l'acquisizione di Auspex Pharmaceuticals Inc per 3,5 miliardi e quest'ultima allunga del 42%.