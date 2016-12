Wall Street - Stocks to watch del 25 marzo

24 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi con volumi sottili in attesa dei dati sugli ordini all'industria e con l'attenzione rivolta alle ultime notizie sul fronte M&A. Intorno alle 12,50 italiane, il future e-minis sull'S&P 500 cede lo 0,17%, il Nasdaq 100 e-minis arretra di un frazionale 0,03% e il Dow e-minis è in calo dello 0,22%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 5/32 con un rendimento all'1,86%, il trentennale avanza di 12/32 e rende il 2,447%. Tra i titoli in evidenza oggi: I Cda di KRAFT FOODS GROUP e H.J. Heinz hanno dato il via libera alla fusione, operazione da cui nasce un gruppo da 28 miliardi di dollari di ricavi, il terzo gruppo alimentare del Nord America, che si chiamerà Kraft Heinz Company. Il titolo Kraft balza del 25% circa negli scambi del pre borsa. Nelle contrattazioni prima dell'avvio ufficiale sale di quasi l'8% anche LEXMARK INTERNATIONAL, il gruppo noto per le sue stampanti che ha annunciato che rileverà KOFAX in un deal da circa 1 miliardo di dollari. Kofax si impenna del 45%. MERCK avanza dell'1,7% nel pre market. Il gruppo farmaceutico ha autorizzato un ulteriore riacquisto di azioni ordinarie per un valore fino a 10 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia