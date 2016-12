Wall Street - Stocks to watch del 24 marzo

24 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, in attesa di una serie di dati macro, inclusi quelli sull'inflazione, sul mercato immobiliare e sull'attività manifatturiera. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sul Dow Jones industrial segna +0,23%, quello sull'S&P 500 sale dello 0,18% e quello sul Nasdaq 100 dello 0,24%. Il mercato obbligazionario è positivo: il benchmark decennale sale di 3/32 con un rendimento all'1,9%. Tra i titoli in evidenza oggi: WHITING PETROLEUM cede quasi il 16% nel premarket dopo aver annunciato l'emissione di due bond per un totale di 1,75 miliardi di dollari, di cui uno convertibile, per ridurre il debito. Secondo Susquehanna l'offerta "è un segnale che la vendita totale potrebbe non essere completata e che un'operazione di questo tipo potrebbe non andare avanti". CHESAPEAKE ENERGY in rialzo di quasi il 5% nel pre-borsa dopo che l'investitore attivista Carl Icahn ha incrementato la proria partecipazione a quasi l'11%. LOGITECH INTERNATIONAL tonica nel premarket dopo il lancio del MX Master mouse wireless, che dovrebbe essere disponibile da aprile. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia