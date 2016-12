Borsa Usa positiva su nuovo calo dollaro, rimbalzo greggio

NEW YORK, 23 marzo (Reuters) - La borsa Usa è in rialzo dopo i decisi guadagni della scorsa settimana in un mercato attento a valutare l'impatto dei movimenti del dollaro e del greggio sull'azionario.

I titoli dell'energia sono tra i più gettonati grazie all'inversione di marcia, in positivo, delle quotazioni petrolifere per effetto dell'ulteriore indebolimento del dollaro.

Tra i singoli titoli Gilead Sciences perde oltre il 2% dopo che, secondo Bloomberg, la società ha riferito ad alcuni operatori sanitari che nove pazienti che stanno assumendo i suoi farmaci per la cura dell'epatite C insieme ad un trattamento per il cuore hanno registrato un rallentamento anomalo dei battiti cardiaci e uno è morto per arresto cardiaco.