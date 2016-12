Wall Street - Stocks to watch del 23 marzo

23 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Il calendario macroeconomico prevede il solo dato sulle vendite immobiliari in corso di febbraio. Vuota l'agenda dei risultati aziendali. Attorno alle 12,45 italiane, il futures a giugno sullo S&P 500 perde 1,30 punti (-0,06%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende l'1,92%. Tra i titoli in evidenza oggi: Ieri l'Aviazione Usa ha annunciato che alcuni satelliti di geolocalizzazione costruiti da BOEING hanno manifestato dei problemi tecnici. Secondo quanto scritto da Barron's, FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY beneficerà del rimbalzo del mercato immobiliare mondiale e potrebbe registrare un raddoppio delle quotazioni da qui al 2019. TENET HEALTHCARE ha annunciato l'acquisizione di United Surgical Partners International per 1,93 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia