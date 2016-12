Wall Street - Stocks to watch del 20 marzo

20 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario fanno presagire un avvio positivo per gli indici Usa che dovrebbero quindi rimbalzare dopo la discesa di ieri a seguito della forza del dollaro.

I titoli in evidenza:

Biogen Idec cede il 3% a 447 dollari nel pre borsa dopo che il suo farmaco sperimentale è diventato il primo trattamento per la cura all'Alzheimer che rallenta in maniera significativa il declino cognitivo in pazienti con uan forma lieve della malattia. Continua...