Borsa Usa, indici in rialzo dopo Fed

MILANO, 18 marzo (Reuters) - A Wall Street gli indici passano in terreno positivo dopo che la Fed ha fatto un passo in avanti verso un primo rialzo dei tassi già a giugno eliminando l'aggettivo 'paziente' riferito al proprio impegno sui tempi del rialzo dei tassi.

Il Fomc ha tuttavia preso atto del recente rallentamento della crescita economica in Usa e ha chiarito che aspetta un ulteriore miglioramento dei dati macro per alzare il costo del denaro.

"E' in gran parte quello che ci si aspettava, anche se alcuni temevano una linea più da 'falchi' della Fed, e questo spiega il rally a cui stiamo assistendo in questo momento, ovvero che non hanno indicato una tempistica precisa per aumentare i tassi", commenta John Carey, portfolio manager di Pioneer Investment Management a Boston.