Borsa Usa rimbalza sostenuta da utilities, discesa dollaro

Salix Pharmaceuticals sale del 2% a 172,79 dollari dopo aver dato l'ok all'offerta di Valeant Pharmaceuticals , salita a 173 dollari per azione. L'accordo include un miliardo di dollari cash in più per gli azionisti e mette fine a una guerra di offerte con Endo International , che ha annunciato di aver ritirato la propria proposta per Salix.